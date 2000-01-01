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Глушков Григорий
Глушков Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1604
Дата смерти
1670
Пол
Мужской
Отец
Глушков Тимофей
Около 1560 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1604
Отец:
Глушков Тимофей
Мать: не указана
Смерть
1670
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