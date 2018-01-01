Вагин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагин Михаил Николаевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Вагин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Нагайская Надежда Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1984
Дочь: Вагина Оксана Александровна
Мать ребёнка: Нагайская Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно