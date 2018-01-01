Вагин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагин Михаил Николаевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Вагин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Нагайская Надежда Степановна

Рождение ребёнка
08.03.1984

Дочь: Вагина Оксана Александровна

Мать ребёнка: Нагайская Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагайская Надежда Степановна

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