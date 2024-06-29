Лимонов Андрей Флорович
Место рождения
Дата рождения15.08.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Лимонова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лимонова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лимонов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Лимонова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна