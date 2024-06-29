Лимонов Андрей Флорович 15.08.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонов Андрей Флорович

Место рождения

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лимонова Екатерина Епимахова

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Лимонова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лимонова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лимонов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Лимонова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Лимонова Матрона Павловна

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния

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