Белякова Авдотья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Ь
Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков 2
Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков 1
Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)
Смерть
Неизвестно