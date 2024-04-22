Белякова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Авдотья

Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Иван Егорович

Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Ь

Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков 2

Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков 1

Отец ребёнка: Беляков Георгий (Егор)

Смерть
Неизвестно
Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
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