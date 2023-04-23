Шеповалова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеповалова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шеповалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1954
Сын: Шеповалов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шеповалов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно