Шеповалова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеповалова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеповалова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шеповалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1954

Сын: Шеповалов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шеповалов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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