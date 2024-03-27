Гусман Яхья Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения14.08.1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1908
Отец: Яхья Муси Улы
Мать: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Образование
Неизвестно
КҮРЕНЕКЛЕ ЯКТАШЫБЫЗ ТУРЫНДА ТУЛЫРАК МӘГЪЛҮМАТ Мусин Госман Яхъя улы (14.02.1908, Казан губернасы, Зөя өязе, Кече Шырдан авылы. – 1942), график , нәкышьче. Казан сәнгать техникумын тәмамлый (1930). Б.... Показать все
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie17370395/
Смерть
1942