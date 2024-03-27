Гусман Яхья Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусман Яхья Улы

Гусман Яхья Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

14.08.1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1908

Отец: Яхья Муси Улы

Мать: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Образование
Неизвестно
КҮРЕНЕКЛЕ ЯКТАШЫБЫЗ ТУРЫНДА ТУЛЫРАК МӘГЪЛҮМАТ Мусин Госман Яхъя улы (14.02.1908, Казан губернасы, Зөя өязе, Кече Шырдан авылы. – 1942), график , нәкышьче. Казан сәнгать техникумын тәмамлый (1930). Б.... Показать все
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie17370395/
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.