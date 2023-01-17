Комарова (Волкова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Волкова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956

Отец: Волков Николай Владимирович

Мать: Волкова Людмила Ивановна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.10.1979

Дочь: Комарова Марина Александровна

Отец ребёнка: Комаров Александр Михайлович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1984

Дочь: Александрикова Анна Александровна

Отец ребёнка: Комаров Александр Михайлович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Александр Михайлович

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