Комарова (Волкова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956
Рождение ребёнка
12.10.1979
Дочь: Комарова Марина Александровна
Отец ребёнка: Комаров Александр Михайлович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1984
Дочь: Александрикова Анна Александровна
Отец ребёнка: Комаров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно