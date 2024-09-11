Яхонтов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Яхонтов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2004

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