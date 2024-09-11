Яхонтов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1949
Дата смертиОколо 2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: Яхонтов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2004