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Czerniak Krzysztof

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Место рождения

Kryłów (Kryłow, Крилів, Крылов, Крылув), Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/

Мать: (Bronislawa) Бронислава /

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2020

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