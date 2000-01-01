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Гром Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854

Отец: Гром Иван Васильевич

Мать: Гром Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
13.06.1882

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
03.10.1884

Сын: Гром Дионисий Иванович

Мать ребёнка: Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Харитина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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