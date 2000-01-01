Гром Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854
Отец: Гром Иван Васильевич
Мать: Гром Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
13.06.1882
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
03.10.1884
Мать ребёнка: Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Харитина Семеновна
Смерть
Неизвестно