Федосья Петрова
Место рождения
Дата рождения22.05.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1819 ст.
Отец: Петр Симонов
Мать: Агриппина Никитина
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Муж: Степан Максимов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
13.08.1843 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
16.09.1846 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
18.10.1851 ст.
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Максимов
Смерть
Неизвестно