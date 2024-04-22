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Федосья Петрова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.05.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1819 ст.

Отец: Петр Симонов

Мать: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Муж: Степан Максимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1843 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1846 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1851 ст.

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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