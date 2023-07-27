Конева (Конева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Конева) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Конев Яков Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Савельев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Конев Егор Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Савельев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Конев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Савельев

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петрова (конева) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Савельев

Рождение ребёнка
1860

Сын: Конев Семен Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Савельев

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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