Конева (Конева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Конев Яков Иванович
Отец ребёнка: Конев Иван Савельев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Конев Егор Иванович
Отец ребёнка: Конев Иван Савельев
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Конев Иван Савельев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрова (конева) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Савельев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Конев Семен Иванович
Отец ребёнка: Конев Иван Савельев
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно