Панин Автоном Иакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанин Автоном Иакимович

Панин Автоном Иакимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Панин Прокопий Иакимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1809 ст.

Дочь: Панина Ирина Автономовна

Мать ребёнка: Панина Ефимия Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Ефимия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close