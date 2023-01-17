Панин Автоном Иакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Панин Прокопий Иакимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1809 ст.
Дочь: Панина Ирина Автономовна
Мать ребёнка: Панина Ефимия Андреевна
Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Ефимия Андреевна
Смерть
Неизвестно