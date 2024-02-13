Широкова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Широков Николай Виссарионов
Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Широков Козьма Виссарионов
Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров
Смерть
Неизвестно