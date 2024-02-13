Широкова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Виссарион Федоров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Широков Николай Виссарионов

Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Козьма Виссарионов

Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Широков Иван Виссарионов

Отец ребёнка: Широков Виссарион Федоров

Смерть
Неизвестно

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