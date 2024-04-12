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Компаниец Вера Антоновна
Компаниец Вера Антоновна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
23.10.1992
Пол
Женский
Отец
Компаниец Антон Георгиевич
1974 г.р.
Мать
Компаниец (Пиманенкова) Лариса Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1992
Отец:
Компаниец Антон Георгиевич
Мать:
Компаниец Лариса Анатольевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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