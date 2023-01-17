Умярова (Алимова) Нуржиган
Место рождения
Дата рождения23.09.1926
Дата смерти30.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926
Отец: Алимов Умяр
Мать: Алимова Фяриде
Рождение ребёнка
23.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдинов Умяр
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедретдинов Умяр
Смерть
30.08.1993