Умярова (Алимова) Нуржиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умярова (Алимова) Нуржиган

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Место рождения

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.09.1926

Дата смерти

30.08.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926

Отец: Алимов Умяр

Мать: Алимова Фяриде

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Умяр

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдинов Умяр

Смерть
30.08.1993
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