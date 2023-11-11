Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Место рожденияКурская обл.
Дата рождения13.07.1917
Дата смерти1998
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1917
Отец: Коротеев (Koroteyev) Иван (Ivan)
Мать: не указана
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
09.12.1943
Сын: Коротеев Михаил
Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Рождение ребёнка
25.07.1945
Сын: Коротеев Александр
Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Прядько (Коротеева) Татьяна
Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Смерть
1998