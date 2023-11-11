Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Место рождения

Курская обл.

Дата рождения

13.07.1917

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1917

Отец: Коротеев (Koroteyev) Иван (Ivan)

Мать: не указана

Бракосочетание
1942

Жена: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Рождение ребёнка
09.12.1943

Сын: Коротеев Михаил

Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Рождение ребёнка
25.07.1945

Сын: Коротеев Александр

Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Прядько (Коротеева) Татьяна

Мать ребёнка: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Смерть
1998

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