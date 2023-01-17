Киселева (Васючкова) Евдокия Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Васючкова) Евдокия Моисеева

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

13.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Васючков Моисей

Мать: не указана

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1892

Муж: Киселев Василий Никитин

Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Киселев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Киселев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Сын: Киселев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.07.1907
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