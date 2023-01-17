Киселева (Васючкова) Евдокия Моисеева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти13.07.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Васючков Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1892
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Киселев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
23.09.1904
Сын: Киселев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Смерть
13.07.1907