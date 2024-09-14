Гусейнов Осман Гусейнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1968
Дочь: Гусейнова Мадина Османовна
Мать ребёнка: Гусейнова Равзат
Рождение
04.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Рамазан Османович
Мать ребёнка: Гусейнова Равзат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Магомед Османович
Мать ребёнка: Гусейнова Равзат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусейнова Равзат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусейнова Аминат Османовна
Мать ребёнка: Гусейнова Равзат