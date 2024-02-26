Аграфена Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти08.11.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.11.1829 ст.
Муж: Иван Анисимов (Ич)
Смерть
08.11.1875 ст.
Причина смерти: чахотка