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Аграфена Степанова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

08.11.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.11.1829 ст.

Муж: Иван Анисимов (Ич)

Смерть
08.11.1875 ст.
Причина смерти: чахотка

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