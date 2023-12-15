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Колотай Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Колотай Гавриил Прокопьевич

Мать: Колотай Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1907

Жена: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: (Колотай) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: (Колотай) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Колотай Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: (Колотай) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.11.1918

Дочь: (Колотай) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: (Колотай) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1924

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Мать ребёнка: Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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