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Хусаинова Миннихаят

Место рождения

д.Мусино,Бурзянская волость,Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Мухаметьянова (Хусаинова) Муслима Миннегалиевна

Отец ребёнка: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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