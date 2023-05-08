Касьянов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова (Касьянова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Касьянова (Попова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова (Попова) Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова (Попова) Елена Борисовна

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