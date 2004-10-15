Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ужегова Людмила Дмитриевна
Ужегова Людмила Дмитриевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1951
Пол
Женский
Отец
Кулаков Дмитрий Прокопьевич
1921 г.р.
Мать
Кулакова (Коробейникова) Елизавета Яковлевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1951
Отец:
Кулаков Дмитрий Прокопьевич
Мать:
Кулакова Елизавета Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия