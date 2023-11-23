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Псищев Евграф Алексеев

Место рождения

москва, город Москва, Россия

Дата рождения

27.07.1810

Дата смерти

23.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

ПСИЩЕВ Евграф Алексеевич (27.07.1810—23.10.1882) — преподаватель ИМТУ, Московского Коммерческого училища, Земледельческой школы.• Сельская бухгалтерия или счетоводство по способу простому и двойному. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псищев Александр Евграфов

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский советник
Рождение ребёнка
21.07.1839

Сын: Псищев Леонид Евграфов

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Травина (Псищева) Зинаида Евграфова

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Псищев Владимир Евграфов

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
04.09.1853

Сын: Псищев Сергей Евграфов

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Псищев Николай Евграфов

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Псищев Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Смерть
23.10.1882
Похороны
Неизвестно

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