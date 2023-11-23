Псищев Евграф Алексеев
Место рождениямосква, город Москва, Россия
Дата рождения27.07.1810
Дата смерти23.10.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
ПСИЩЕВ Евграф Алексеевич (27.07.1810—23.10.1882) — преподаватель ИМТУ, Московского Коммерческого училища, Земледельческой школы.• Сельская бухгалтерия или счетоводство по способу простому и двойному. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псищев Александр Евграфов
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский советник
Рождение ребёнка
21.07.1839
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Травина (Псищева) Зинаида Евграфова
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Рождение ребёнка
04.09.1853
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Рождение ребёнка
29.09.1862
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Рождение ребёнка
29.09.1862
Сын: Псищев Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Смерть
23.10.1882
Похороны
Неизвестно