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Овсянников Власий Ефимович

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Место рождения

Князевской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.02.1815 ст.

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815 ст.

Отец: Овсянников Ефим Феодосиевич

Мать: Овсянникова Агафья Фоминична

Князевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Крещение
07.02.1815 ст.
Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Крещен Василием
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Овсянникова Феодора Власовна

Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна

Князевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1839 ст.

Дочь: Булдакова (Овсянникова) Евдокия Власовна

Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна

Князевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Овсянников Никита Власович

Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна

Князевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848

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