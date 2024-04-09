Овсянников Власий Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.02.1815 ст.
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815 ст.
Крещение
07.02.1815 ст.
Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Крещен Василием
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Овсянникова Феодора Власовна
Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.07.1839 ст.
Дочь: Булдакова (Овсянникова) Евдокия Власовна
Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Овсянников Никита Власович
Мать ребёнка: Овсянникова Параскева Фёдоровна
Смерть
После 1848