Трунина Анисья Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1846
Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов
Смерть
До 1851
Ленинградская обл., дер. Антропшино