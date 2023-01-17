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Трунина Анисья Афанасьева

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Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1846

Сын: Трунин Василий Никитин

Отец ребёнка: Трунин Никита Иванов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
До 1851
Ленинградская обл., дер. Антропшино
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