Шалякина (Черникова) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Черников Максим Денисович
Мать: Черникова Марина
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалякин
Рождение ребёнка
Около 1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалякин
Смерть
Неизвестно