Шалякина (Черникова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалякина (Черникова) Прасковья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Черников Максим Денисович

Мать: Черникова Марина

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалякин

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалякин

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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