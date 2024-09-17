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(Веричева) Александра Павловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1891

Отец: Веричев Павел Афанасьевич

Мать: Веричева Мария Арсентьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 172 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
14.11.1891
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 47
Смерть
Неизвестно

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