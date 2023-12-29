Свешников Василий Степанович
Место рожденияВарварская Десятня, , , Суздаль, Царство Русское
Дата рождения1650
Дата смерти1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Свешников Степан Дементьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668
Дочь: Чернова (Свешникова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Фёдоровна
Смерть
1710