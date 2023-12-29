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Свешников Василий Степанович

Место рождения

Варварская Десятня, , , Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1650

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Свешников Степан Дементьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668

Дочь: Чернова (Свешникова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Фёдоровна

Смерть
1710

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