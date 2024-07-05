Кузнецова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно