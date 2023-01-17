Симонова (Тимофеева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Тимофеева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Тимофеев Владимир

Мать: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Михаил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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