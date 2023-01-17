Симонова (Тимофеева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Тимофеев Владимир
Мать: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно