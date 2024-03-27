Гриф (Гриф) Бэлла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриф (Гриф) Бэлла

Гриф (Гриф) Бэлла

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

07.02.1984

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Гриф Моисей

Мать: Гриф Софья

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
02.04.1941

Муж: Гриф Матвей

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
07.01.1942

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: Гриф Матвей

Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Матвей

г.Улан-Удэ
Смерть
07.02.1984
г. Улан Удэ
Похороны
Неизвестно
г. Улан-Удэ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close