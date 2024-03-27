Гриф (Гриф) Бэлла
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти07.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Гриф Моисей
Мать: Гриф Софья
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
02.04.1941
Муж: Гриф Матвей
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
07.01.1942
Дочь: Эльвира
Отец ребёнка: Гриф Матвей
Рождение ребёнка
28.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Матвей
г.Улан-Удэ
Смерть
07.02.1984
г. Улан Удэ
Похороны
Неизвестно
г. Улан-Удэ