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Арина Ивановна
Арина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Алексеевич
Около 1701 г.р.
Мать
Катерина Степановна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Иван Алексеевич
Мать:
Катерина Степановна
Смерть
Неизвестно
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