Молотова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотова Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шевалдин Никита Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Молотов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотов Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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