Двойнов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Вера
Мать ребёнка: Двойнова Екатерина (Галина)
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двойнова Екатерина (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Двойнова Екатерина (Галина)
Смерть
Неизвестно