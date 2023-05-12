Кадыров Искандер Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.2011
Сын: Кадыров Карим Искандерович
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Рождение ребёнка
08.03.2016
Дочь: Кадырова Марьям Искандеров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности