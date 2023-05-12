Кадыров Искандер Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыров Искандер Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.2011

Сын: Кадыров Карим Искандерович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.2016

Дочь: Кадырова Марьям Искандеров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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