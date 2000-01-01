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Федорова Анастасия Юрьевна
Федорова Анастасия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1986
Пол
Женский
Отец
Федоров Юрий Александрович
1958 г.р.
Мать
Федорова Ольга Ивановна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1986
Отец:
Федоров Юрий Александрович
Мать:
Федорова Ольга Ивановна
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