Федорова Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Анастасия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1986

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1986

Отец: Федоров Юрий Александрович

Мать: Федорова Ольга Ивановна

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