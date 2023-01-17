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Егорихина Марина Юрьевна
Егорихина Марина Юрьевна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
27.01.1977
Пол
Женский
Отец
Егорихин Юрий Анатольевич
1950 г.р.
Мать
Егорихина (Кондратьева) Татьяна Петровна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1977
Отец:
Егорихин Юрий Анатольевич
Мать:
Егорихина Татьяна Петровна
Самара
, Самара, Самарская область
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