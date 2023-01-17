Егорихина Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорихина Марина Юрьевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

27.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1977

Отец: Егорихин Юрий Анатольевич

Мать: Егорихина Татьяна Петровна

Самара, Самара, Самарская область
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