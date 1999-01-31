Никифоров Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

31.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1968

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
31.01.1999
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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