Никифоров Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти31.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1999