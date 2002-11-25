Силаенков Иван
Место рождениядеревня Рослово, Вяземский район, Смоленская область
Дата рождения16.08.1923
Дата смерти25.11.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1923
Отец: Силаенков Спиридон
Мать: Силаенков Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силаенкова (Крапивина) Анастасия
Рождение ребёнка
25.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силаенкова (Крапивина) Анастасия
Смерть
25.11.2002