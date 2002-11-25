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Силаенков Иван

Место рождения

деревня Рослово, Вяземский район, Смоленская область

Дата рождения

16.08.1923

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1923

Отец: Силаенков Спиридон

Мать: Силаенков Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаенкова (Крапивина) Анастасия

Рождение ребёнка
05.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силаенкова (Крапивина) Анастасия

Рождение ребёнка
25.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силаенкова (Крапивина) Анастасия

Смерть
25.11.2002

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