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Freund Igor

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Место рождения

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область

Дата рождения

04.09.1987

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1987

Отец: Freund Alexander

Мать: Freund Irina

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
Бракосочетание
03.09.2016

Жена: Freund Simone Leni

Рождение ребёнка
03.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freund Simone Leni

Hannover
Рождение ребёнка
12.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freund Simone Leni

Hannover
Место жительства
Неизвестно
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