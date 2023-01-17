Freund Igor
Место рождения
Дата рождения04.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1987
Отец: Freund Alexander
Мать: Freund Irina
Бракосочетание
03.09.2016
Жена: Freund Simone Leni
Рождение ребёнка
03.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Freund Simone Leni
Hannover
Рождение ребёнка
12.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Freund Simone Leni
Hannover
Место жительства
Неизвестно