Gusakov Prokofiy (Prokop)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Tamara
Мать ребёнка: Gusakova Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Nadezhda
Мать ребёнка: Gusakova Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gusakov Leonid
Мать ребёнка: Gusakova Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gusakov Yuriy
Мать ребёнка: Gusakova Maria
Смерть
1972