Gusakov Prokofiy (Prokop) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGusakov Prokofiy (Prokop)

Gusakov Prokofiy (Prokop)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Tamara

Мать ребёнка: Gusakova Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nadezhda

Мать ребёнка: Gusakova Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusakov Leonid

Мать ребёнка: Gusakova Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusakov Yuriy

Мать ребёнка: Gusakova Maria

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close