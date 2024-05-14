Погребняков Александр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребнякова Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребнякова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребнякова Алена
Рождение ребёнка
17.10.2010
Дочь: Погребнякова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Погребнякова Алена
Рождение ребёнка
21.05.2018
Сын: Погребняков Павел Александрович
Мать ребёнка: Погребнякова Наталья