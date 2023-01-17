Козлов Пётр Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1857
Дата смерти18.03.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Козлов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Бракосочетание
До 1874
Жена: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1888
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Петровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна
Смерть
18.03.1921