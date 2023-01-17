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Козлов Пётр Афанасьевич

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

18.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Козлов Афанасий

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Козлов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1874

Жена: Козлова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Козлов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Козлов Николай Петрович

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.03.1921
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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