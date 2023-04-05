Антипов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Честкова Надежда

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов ?

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Владимир

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов ?

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов ?

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Семеновские полки, преображенская площадь
Купец I гильдии
Смерть
Неизвестно
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