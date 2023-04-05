Антипов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Честкова Надежда
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Владимир
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Семеновские полки, преображенская площадь
Купец I гильдии
Смерть
Неизвестно