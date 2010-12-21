Миллионщикова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиллионщикова Вера Васильевна

Миллионщикова Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.10.1942

Дата смерти

21.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1944 по 1966
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1966 по 2010
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.2010
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close