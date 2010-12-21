Миллионщикова Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1942
Дата смерти21.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1966
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1966 по 2010
Смерть
21.12.2010