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Пушкарева Евдокия Иванова

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Григорий Галактионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Пушкарева) Васса Григорьева

Отец ребёнка: Пушкарев Григорий Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Пушкарев Роман Григорьев

Отец ребёнка: Пушкарев Григорий Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Пушкарева) Васса (Мл) Григорьева

Отец ребёнка: Пушкарев Григорий Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1836

Сын: Пушкарев Епимах Григорьев

Отец ребёнка: Пушкарев Григорий Галактионов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

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