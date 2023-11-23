Ушаков Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти26.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ушаков Василий Афанасьев
Мать: Ушакова Ирина Стефанова
Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон село Сретенское на Черемхе Рыбинского уезда.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ушаков Александр Николаев
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ушаков Константин Николаев
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1852
Сын: Ушаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
12.08.1853
Дочь: (Ушакова) Любовь Николаева
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
14.10.1854
Дочь: (Ушакова) Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
24.06.1856
Дочь: (Ушакова) Ольга Николаева
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
08.07.1858
Дочь: (Ушакова) Мария Николаева
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Рождение ребёнка
07.06.1861
Сын: Ушаков Александр Николаев
Мать ребёнка: Надежда Григорьева
Смерть
26.10.1884