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Ушаков Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

26.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ушаков Василий Афанасьев

Мать: Ушакова Ирина Стефанова

Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон село Сретенское на Черемхе Рыбинского уезда.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушаков Николай Николаев

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ушаков Александр Николаев

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ушаков Константин Николаев

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Ушаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
12.08.1853

Дочь: (Ушакова) Любовь Николаева

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
14.10.1854

Дочь: (Ушакова) Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
24.06.1856

Дочь: (Ушакова) Ольга Николаева

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
08.07.1858

Дочь: (Ушакова) Мария Николаева

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Рождение ребёнка
07.06.1861

Сын: Ушаков Александр Николаев

Мать ребёнка: Надежда Григорьева

Смерть
26.10.1884

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