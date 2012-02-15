Кондратюк (Лукичева) Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратюк (Лукичева) Тамара Константиновна

Кондратюк (Лукичева) Тамара Константиновна

avatar

Место рождения

Головково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.07.1930

Дата смерти

15.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Головково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратюк Георгий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратюк Георгий Константинович

Смерть
15.02.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close