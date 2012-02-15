Кондратюк (Лукичева) Тамара Константиновна
Место рождения
Дата рождения23.07.1930
Дата смерти15.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратюк Георгий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2012